Роскосмос объявил конкурс на создание "Космороботов" стоимостью 2,4 млрд руб.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" объявила конкурс на создание роботов, которые будут помогать космонавтам во время работы в открытом космосе, цена контракта составляет 2,4 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию конкурса, роботы должны будут выполнять технологические операции на внешней поверхности космических аппаратов и помогать экипажу при выходах в открытый космос с борта МКС. Кроме того, предполагается провести летные испытания "Косморобота" в составе Научно-энергетического модуля (НЭМ) станции (запуск планируется на 2019 год - прим. ТАСС).

Опытные образцы "Косморобота" предполагается создать с сентября 2019 года по ноябрь 2020-го. Его летные испытания планируется провести на завершающем этапе проекта - с декабря 2020 года по ноябрь 2024 года.

Проект "Косморобот" включен в Федеральную космическую программу (ФКП) на 2016-2025 годы. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 20 сентября. Срок исполнения контракта - ноябрь 2024 года.

Предыдущий проект ФКП, который был подготовлен в 2014 году, предусматривал финансирование в размере 1,7 млрд рублей на создание элементов и узлов, а также опытных образцов "Косморобота" и его летные испытания на МКС.