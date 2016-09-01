Американские астронавты вышли в космос для проведения работ на МКС

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские астронавты Джефф Уильямс и Кэтлин Рубинс вышли в открытый космос для проведения работ в системе охлаждения Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространств (NASA).
Уильямсу и Рубинс предстоит снять запасной терморадиатор, установленный ранее для предотвращения утечки охладителя. Они также проверят крепление панелей солнечных батарей и установят первую из телекамер, которые в дальнейшем будут использоваться для контроля за стыковкой и отстыковкой прибывающих на станцию кораблей. Для Уильямса это уже пятый выход в открытый космос, для Рубинс - второй.
19 августа Уильямс и Рубинс выходили за пределы МКС для установки нового многофункционального стыковочного узла на американском модуле Harmony и провели подготовительные работы для установки второго такого же модуля, который будет доставлен на станцию в 2017 году. Эти узлы предназначены для стыковки с МКС коммерческих космических кораблей компаний Boeing и SpaceX.
Для членов экипажей МКС нынешний выход в открытый космос является 195-м с 1998 года.
Сейчас на борту МКС находятся россияне Анатолий Иванишин, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин, американские астронавты Джефф Уильямс и Кэтлин Рубинс, а также японский космонавт-исследователь Такуя Ониси.