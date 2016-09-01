В сети появилось видео момента взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В интернете выложили видео момента взрыва на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ранее сообщалось о том, что во время огневых испытаний ракеты-носителя Falcon 9 произошла серия взрывов.

USLaunchReport/YouTube

Известно, что ракета должна была 3 сентября вывести на орбиту израильский спутник который планировала использовать компания Facebook.

Официальный представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Бревард, на территории которого находится комплекс, Дон Уокер заявил, что опасности для окружающей среды и жителей штата нет. "Ядовитых веществ в воздухе нет, угрозы для людей тоже, - сказал он. - По нашим данным, сотрудники Космического центра имени Джона Кеннеди находятся на месте и проводят проверки на этот счет. Пока ни о каких токсичных веществах не сообщалось, мы оповестили жителей, что опасности нет".

Уокер уточнил, что ни NASA ни компания SpaceX не обращались к властям штата за помощью.

"В сущности можно сказать, что инцидент сразу же был локализован. У них есть свои пожарные, а у Космического центра имени Джона Кеннеди - свои чрезвычайные службы, наша поддержка им не понадобилась". "Наша роль заключается в том, что мы продолжаем отслеживать ситуацию и сразу же оповестим жителей, если появится опасность", - добавил он.

"Мы можем подтвердить, что во время подготовки к сегодняшнему стандартному статичному огневому испытанию имела место аномалия на пусковой площадке, это привело к потере ракеты и ее груза, - говорится в заявлении SpaceX. - В соответствии с обычной практикой на площадке никого не было, никто не пострадал".