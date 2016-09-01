Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В сети появилось видео момента взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал

Космос
1 сентября, 19:13 дата обновления: 1 сентября, 21:24 UTC+3
В компании SpaceX отметили, что инцидент привел к потере ракеты и ее груза
Материал из 1 страницы
© EPA/TIA GRANT

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В интернете выложили видео момента взрыва на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ранее сообщалось о том, что во время огневых испытаний ракеты-носителя Falcon 9 произошла серия взрывов.

USLaunchReport/YouTube

Известно, что ракета должна была 3 сентября вывести на орбиту израильский спутник который планировала использовать компания Facebook. 

Официальный представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Бревард, на территории которого находится комплекс, Дон Уокер заявил, что  опасности для окружающей среды и жителей штата нет. "Ядовитых веществ в воздухе нет, угрозы для людей тоже, - сказал он. - По нашим данным, сотрудники Космического центра имени Джона Кеннеди находятся на месте и проводят проверки на этот счет. Пока ни о каких токсичных веществах не сообщалось, мы оповестили жителей, что опасности нет".

Уокер уточнил, что ни NASA ни компания SpaceX не обращались к властям штата за помощью.

Смотрите также
На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов

"В сущности можно сказать, что инцидент сразу же был локализован. У них есть свои пожарные, а у Космического центра имени Джона Кеннеди - свои чрезвычайные службы, наша поддержка им не понадобилась". "Наша роль заключается в том, что мы продолжаем отслеживать ситуацию и сразу же оповестим жителей, если появится опасность", - добавил он.

"Мы можем подтвердить, что во время подготовки к сегодняшнему стандартному статичному огневому испытанию имела место аномалия на пусковой площадке, это привело к потере ракеты и ее груза, - говорится в заявлении SpaceX. - В соответствии с обычной практикой на площадке никого не было, никто не пострадал".

Галерея
9 фото
© EPA/NASA/JOEL KOWSKY

Аварии и неудачные запуски ракет-носителей в мире: ошибки космического масштаба

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SpaceX: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракеты
2
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
3
Директор московской школы № 57 опубликовал открытое письмо о ситуации с растлением учениц
4
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
7
Зачем Китаю украинская "мечта"
Темы дня
Реклама