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SpaceX: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракеты

Космос
1 сентября, 20:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Причины случившегося пока неизвестны, заявил глава компании Илон Маск
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© AP Photo/Marcia Dunn

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Взрыв на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида), произошел, когда ракету-носитель Falcon 9 заправляли топливом.

Об этом заявил глава американской компании SpaceX Илон Маск.

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"Falcon потеряна сегодня во время операции по заправке топливом. Неполадка имела место около емкости с кислородом в верхней ступени. Причины все еще неизвестны. Вскоре последует дополнительная информация", - говорится в сообщении, опубликованном Маском в его микроблоге в Twitter.

Ранее в SpaceX заявили, что взрыв произошел при подготовке к огневым испытаниям ракеты-носителя Falcon 9. "Мы можем подтвердить, что во время подготовки к сегодняшнему стандартному статичному огневому испытанию имела место аномалия на пусковой площадке, это привело к потере ракеты и ее груза, - говорилось в заявлении компании. - В соответствии с обычной практикой на площадке никого не было, никто не пострадал".

Официальный представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Бревард, на территории которого находится космодром, Дон Уокер заявил ТАСС, что опасности для окружающей среды и жителей штата в связи со взрывом нет. "Ядовитых веществ в воздухе нет, угрозы для людей тоже", - сказал он.

Известно, что 3 сентября ракета должна была вывести на орбиту израильский спутник.

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