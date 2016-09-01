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Госкорпорация "Роскосмос" разработает космический комплекс для изучения Солнца

Космос
1 сентября, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Государственный контракт заключается в рамках Федеральной космической программы России на 2016 -2025 годы
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует создать космический комплекс, который позволит изучить корону и переходный слой Солнца. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

"Цель - создание космического комплекса для получения в спектральных линиях вакуумного ультрафиолетового диапазона изображений короны и переходного слоя Солнца со сверхвысоким пространственным разрешением в спектральных линиях вакуумного ультрафиолетового диапазона, недоступных с поверхности Земли", - сообщается в техническом задании.

Как следует из технической документации, срок выполнения госконтракта назначен на 25 ноября 2025 года, в 2016 году контракт будет заключен на период 2016-2017 гг. Проект финансируется за счет федерального бюджета. В 2016 году на него планируется выделить 50 млн рублей, в 2017 - более 89 млн рублей.

Государственный контракт заключается в рамках Федеральной космической программы России на 2016 -2025 годы.

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