При взрыве Falcon 9 был уничтожен спутник, который планировала использовать Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Facebook планировала предоставлять доступ в интернет жителям Африки с помощью спутника связи Amos-6, который был уничтожен при взрыве на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщила телекомпания CNN.

Указанный аппарат принадлежал компании Spacecom, которая базируется в Израиле. Аппарат, в частности, намеревались использовать Facebook и французский оператор связи Eutelsat. С помощью Amos-6, стоимость которого, по данным отраслевых СМИ, составляет около 200 млн долларов, планировалось предоставлять доступ к интернету жителям некоторых районов Африки.

Агентство Associated Press привело слова представителя Facebook Криса Нортона, который заявил, что компания "привержена своей миссии по созданию связей между людьми с помощью интернета". Нортон выразил разочарование в связи с произошедшим. На запрос ТАСС в Facebook пока не ответили.

Ранее в SpaceX заявили, что взрыв прогремел при подготовке к огневым испытаниям ракеты-носителя Falcon 9. "Мы можем подтвердить, что во время подготовки к сегодняшнему стандартному статичному огневому испытанию имела место аномалия на пусковой площадке, это привело к потере ракеты и ее груза, - говорилось в заявлении компании. - В соответствии с обычной практикой на площадке никого не было, никто не пострадал".

Официальный представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Бревард, на территории которого находится космодром, Дон Уокер заявил ТАСС, что опасности для окружающей среды и жителей штата в связи со взрывом нет. "Ядовитых веществ в воздухе нет, угрозы для людей тоже", - сказал он.