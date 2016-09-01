Американские астронавты завершили выход в открытый космос

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские астронавты Джефф Уильямс и Кэтлин Рубинс завершили выход в открытый космос для проведения работ на системе охлаждения Международной космической станции (МКС). Он продолжался 6 часов 48 минут.
Как сообщили в пресс-службе NASA, астронавты сняли запасной терморадиатор, установленный ранее для того, чтобы избежать утечки охладителя, проверили крепление панелей солнечных батарей и установили две видеокамеры высокого разрешения, которые в дальнейшем будут использоваться для контроля за стыковкой и отстыковкой кораблей. Для Уильямса этот выход в открытый космос был уже пятым, а для Рубинс - вторым. Нынешний выход в космос - уже 195-й для членов экипажей МКС с 1998 года.
19 августа Уильямс и Рубинс уже выходили за борт МКС для установки нового многофункционального стыковочного узла на американском модуле Harmony и провели подготовительные работы для установки второго такого же модуля, который будет доставлен на борт МКС в 2017 году. Эти узлы предназначены для стыковки со станцией коммерческих космических кораблей компаний Boeing и SpaceX.
Как и в предыдущий выход в открытый космос, астронавты работали с опережением графика и Центр управления полетом (ЦУП) в Хьюстоне (штат Техас) рассматривал возможность выполнения еще одного дополнительного задания - фотографирования установленного в 2011 году на корпусе МКС альфа-спектрометра. Однако после того, как астронавты переместились к входному шлюзу, ЦУП принял решение отложить на будущее выполнение этого задания.
Сейчас на борту МКС находятся россияне Анатолий Иванишин, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин, американские астронавты Джефф Уильямс и Кэтлин Рубинс, а также японец Такую Ониси.