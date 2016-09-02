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Взрыв на мысе Канаверал: SpaceX потеряла ракету и спутник связи

Космос
2 сентября, 0:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Американский предприниматель Илон Маск, который является главой компании SpaceX, разработавшей ракету, заявил, что специалисты выясняют причины произошедшего
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© EPA/NASA/BILL INGALLS

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи Amos-6  взорвалась 1 сентября на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида). Американский предприниматель Илон Маск, который является главой компании SpaceX, разработавшей ракету, заявил, что специалисты выясняют причины произошедшего.

Ракету заправляли топливом

Вскоре после взрыва представители SpaceX сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. "Мы можем подтвердить, что во время подготовки к сегодняшнему стандартному статичному огневому испытанию имела место аномалия на пусковой площадке, это привело к потере ракеты и ее груза, - говорилось в официальном заявлении компании. - В соответствии с обычной практикой на площадке никого не было, никто не пострадал".

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Спустя несколько часов после произошедшего Маск пояснил, что взрыв прогремел в то время, когда ракету заправляли топливом.

"Falcon потеряна сегодня (в четверг по мск - прим. ТАСС) во время операции по заправке топливом. Неполадка имела место около емкости с кислородом в верхней ступени. Причины все еще неизвестны. Вскоре последует дополнительная информация", - говорится в сообщении, которое он опубликовал в своем микроблоге в Twitter  спустя несколько часов после происшествия.

Опасности для людей нет

Официальный представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Бревард, на территории которого находится комплекс, Дон Уокер, сообщил ТАСС, что угрозы для местных жителей в связи со взрывом не возникло. "Ядовитых веществ в воздухе нет, угрозы для людей тоже, - сказал он. - По нашим данным, сотрудники Космического центра имени Джона Кеннеди находятся на месте и проводят проверки на этот счет. Пока ни о каких токсичных веществах не сообщалось, мы оповестили жителей, что опасности нет".

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Уокер уточнил, что ни NASA, ни SpaceX не обращались к властям штата за помощью. "В сущности можно сказать, что инцидент сразу же был локализован, - отметил он. - У них есть свои пожарные, а у Космического центра имени Джона Кеннеди - свои чрезвычайные службы, наша поддержка им не понадобилась". "Наша роль заключается в том, что мы продолжаем отслеживать ситуацию и сразу же оповестим жителей, если появится опасность", - добавил Уокер.

Потерян спутник для Facebook

Как сообщила ТАСС официальный представитель NASA Кэрен Нортон, SpaceX первоначально намеревалась использовать Falcon 9 для запуска, запланированного на субботу. "Это была та ракета, которую они собирались запустить 3 сентября", - сказала она. В этот день SpaceX планировала отправить в космос спутник связи Amos-6.

Данный аппарат принадлежал компании Spacecom, которая базируется в Израиле. Спутник, в частности, намеревались использовать американская компания Facebook и французский оператор связи Eutelsat. С помощью Amos-6, стоимость которого, по данным отраслевых СМИ, составляет около 200 млн долларов, планировалось предоставлять доступ в интернет жителям некоторых районов Африки.

Агентство Ассошиэйтед Пресс привело слова представителя Facebook Криса Нортона, который заявил, что компания "привержена своей миссии по созданию связей между людьми с помощью интернета". Нортон выразил разочарование по поводу произошедшего. На запрос ТАСС в Facebook пока не ответили.

Замена российским "Союзам"?

Пока неясно, повлияет ли взрыв на космодроме каким-то образом на планы NASA использовать новые американские пилотируемые корабли. SpaceX применяет Falcon 9 для запуска в космос кораблей Dragon, доставляющих на Международную космическую станцию (МКС) различные грузы. В перспективе космическое ведомство рассчитывает использовать Dragon, как и другие аппараты, также и для отправки на орбитальный комплекс людей.

В 2011 году Соединенные Штаты отказались от эксплуатации шаттлов, и с тех пор американские астронавты добираются на МКС вместе с российскими коллегами на кораблях "Союз". В прошлом году NASA продлило соответствующее соглашение с Роскосмосом, заплатив еще 490 млн долларов за шесть мест на "Союзах" на период до конца 2018 года.

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