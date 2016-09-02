Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Космодром Восточный может быть полностью построен к концу 2016 года

Космос
2 сентября, 9:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Все вопросы в ближайшее время нам предстоит решать для того, чтобы ускорить темпы завершения строительства и до конца года его завершить", - заявил гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство космодрома Восточный может быть завершено к концу 2016 года. Об этом сообщил сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Все вопросы в ближайшее время нам предстоит решать для того, чтобы ускорить темпы завершения строительства и до конца года его завершить", - сказал он.

Комаров подчеркнул, что при строительстве космодрома раньше были сложности "с качеством документации", а сейчас "есть вопросы с финансовым состоянием некоторых подрядных организаций".

Смотрите также
Космодром Восточный: история главной стройки страны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Темы
Космодром Восточный
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Выборы-2016
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
2
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
3
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
6
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама