Космодром Восточный может быть полностью построен к концу 2016 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство космодрома Восточный может быть завершено к концу 2016 года. Об этом сообщил сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Все вопросы в ближайшее время нам предстоит решать для того, чтобы ускорить темпы завершения строительства и до конца года его завершить", - сказал он.

Комаров подчеркнул, что при строительстве космодрома раньше были сложности "с качеством документации", а сейчас "есть вопросы с финансовым состоянием некоторых подрядных организаций".