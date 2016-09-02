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Шойгу: все объекты космодрома Восточный должны быть введены в строй до конца 2016 года

Космос
2 сентября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"До конца 2016 года предстоит ввести в эксплуатацию все объекты космодрома", - сказал глава Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Все объекты космодрома Восточный в Амурской области должны войти в строй до конца года, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством военного ведомства.

"В настоящее время продолжается создание необходимой инфраструктуры "Восточного". До конца 2016 года предстоит ввести в эксплуатацию все объекты космодрома", - сказал Шойгу.

Он пояснил, что на селекторном совещании предстоит обсудить, как идет работа в этом направлении, а также как выполняется поручение правительства, "которое нас попросили проконтролировать".

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что строительство должно быть завершено до конца 2016 года.

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