Шойгу: все объекты космодрома Восточный должны быть введены в строй до конца 2016 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Все объекты космодрома Восточный в Амурской области должны войти в строй до конца года, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством военного ведомства.

"В настоящее время продолжается создание необходимой инфраструктуры "Восточного". До конца 2016 года предстоит ввести в эксплуатацию все объекты космодрома", - сказал Шойгу.

Он пояснил, что на селекторном совещании предстоит обсудить, как идет работа в этом направлении, а также как выполняется поручение правительства, "которое нас попросили проконтролировать".

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что строительство должно быть завершено до конца 2016 года.