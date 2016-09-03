СМИ: США придется продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов к МКС

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Любая задержка в разработке программ пилотируемых запусков в американской космической индустрии приведет к тому, что NASA придется продолжить полагаться на российские ракеты для запуска своих астронавтов на орбиту. Об этом говорится в докладе генерального инспектора аэрокосмического управления, о содержании которого в пятницу рассказала газета The Washington Post.

В частности, по мнению надзорных органов, если частные компании, SpaceX и Boeing не смогут к 2018 году подготовить корабль и ракету, при помощи которых новые экипажи будут доставляться на Международную космическую станцию (МКС), то в таком случае "NASA, возможно, потребуется закупка дополнительных мест у России, чтобы сохранить свое присутствие" на МКС.

The Washington Post отмечает, что цена отправки одного астронавта на орбиту при помощи ракет "Союз" стремительно росла начиная с 2010 года. Пока в США еще действовала программа космических шаттлов, она составляла примерно $26,4 млн за место, однако уже в 2012 году эта цифра выросла до $51 млн. Всего по состоянию на сегодняшний день США заплатили РФ $3,4 млрд. По мнению генерального инспектора, "NASA могло сэкономить $1 млрд, если бы управление изначально поставило перед собой цель начать запускать пилотируемые корабли в 2015 году".

SpaceX и Boeing объявляли о своих планах осуществить первые запуски людей в космос в конце 2017 и в начале 2018 года. Но авторы доклада настроены более скептично. "Основываясь на полученной нами информации во время проведения аудита, мы считаем, что ни Boeing, ни SpaceX не смогут проводить сертифицированные пилотируемые запуски к МКС до конца 2018 года", - сказано в тексте документа.