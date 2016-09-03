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"Роскосмос" отправит первого космического туриста "в ближайшие два года"

Космос
3 сентября, 7:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Глава госкорпорации Игорь Комаров отметил, что этот проект Россия будет развивать совместно с иностранными партнерами, однако не уточнил, какими
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Роскосмос" отправит в полет на орбиту первого космического туриста "в ближайшие два года". Об этом сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Думаю, в ближайшие два года (полетит первый турист). Ведь срок подготовки такого полета - не неделя и не месяц, это больше года", - сказал он.

Комаров отметил, что этот проект Россия будет развивать совместно с иностранными партнерами, однако не уточнил, какими. "Думаю, до конца года мы расскажем об этом. У нас есть заявки со стороны очень серьезных партнеров. Это индустриальные партнеры - те, кто работает в области космоса и производит космическую технику", - отметил глава госкоропорации.

"План такой: до конца года проведем переговоры, подпишем соглашения и выйдем на конкретные договоренности", - добавил он.

При этом глава "Роскосмоса" напомнил, что санкции западных стран во главе с США не отражаются на сотрудничестве с NASA, Европейским космическим агентством и другими европейскими и американскими компаниями по пилотируемым программам и освоению космоса.

О том, что "Роскосмос" может создать совместный с иностранными, в том числе с американскими, партнерами проект по отправке туристов на орбиту, Комаров заявил в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он сообщил, что за последний год отмечается существенный рост интереса со стороны многих людей, которые могут себе позволить оплатить полет на МКС и околоземную орбиту. Сейчас доступ частным лицам на МКС предоставляет только американская компания Space Adventures.

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Комаров, Игорь Анатольевич
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