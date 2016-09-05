SpaceX может заплатить $50 млн за потерю спутника при взрыве ракеты Falcon 9

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Израильская компания Space Communication рассматривает возможность воспользоваться своим правом потребовать от американской компании SpaceX выплаты $50 млн в связи с потерей ее спутника связи Amos-6 при аварии ракеты-носителя Falcon 9, которая в минувший четверг взорвалась на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

По его данным, Space Communication также может взыскать $205 млн с израильской корпорации Aerospace Industries, которая спроектировала и построила Amos-6.

Вскоре после взрыва в SpaceX сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Спустя несколько часов после аварии глава SpaceX Илон Маск пояснил, что взрыв прогремел в то время, когда ракету заправляли топливом. Неполадка имела место около емкости с кислородом в верхней ступени.

Amos-6, в частности, намеревались использовать американская компания Facebook и французский оператор связи Eutelsat. С помощью данного спутника, стоимость которого, по данным отраслевых СМИ, составляет около $200 млн, планировалось предоставлять доступ в интернет жителям некоторых районов Африки.