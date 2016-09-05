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РКК "Энергия" создает новый космический корабль повышенной грузоподъемности

Космос
5 сентября, 18:56 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Новый грузовик сможет доставлять на орбиту больше грузов, чем эксплуатируемые корабли "Прогресс МС", которые способны взять на борт не более 2600 кг
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Космический корабль "Прогресс"

Космический корабль "Прогресс"

© Nasa.gov

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. РКК "Энергия" - разработчик и производитель всех российских космических кораблей - приступила к созданию нового транспортного корабля повышенной грузоподъемности, говорится в квартальном отчете корпорации.

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"С целью модернизации транспортно-технического обеспечения российского сегмента Международной космической станции в корпорации начата разработка транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности", - говорится в документе.

Согласно отчету, новый корабль потребуется запускать до трех раз в год, в то время как грузовики "Прогресс" требуют до четырех запусков. Новый грузовик сможет доставлять на орбиту больше грузов, чем эксплуатируемые сегодня корабли "Прогресс МС", которые способны взять на борт не более 2600 кг, говорится в сообщении на сайте РКК "Энергия". Также использование нового корабля позволит снизить стоимость доставки грузов на станцию, отмечают в корпорации.

"Разработка транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности находится на этапе эскизного проектирования, которое планируется завершить в декабре 2016 года", - приводятся в сообщении слова гендиректора предприятия Владимира Солнцева.

Вопрос о создании нового грузового корабля стал актуальным после появления на рынке ракеты-носителя "Союз-2.1б" с повышенной грузоподъемностью и головным обтекателем увеличенной размерности, поясняет корпорация.

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