Следующие два пуска с Восточного проведут в четвертом квартале 2017 года

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Следующие два пуска с нового космодрома Восточный в Амурской области, как ожидается, состоятся в четвертом квартале следующего года. Об этом сообщил журналистам гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин.

"Пуски планируется на четвертый квартал. Доставка (ракет) - сентябрь-октябрь следующего года", - сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли провести два пуска с Восточного в сжатые сроки, Кирилин отметил, что на подготовку к запуску нужно только две недели.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что два пуска с Восточного состоятся во второй половине 2017 года. Позднее Кирилин подтвердил ТАСС, что завершение изготовления двух ракет-носителей для запусков с Восточного намечено на вторую половину 2017 года. По его словам, одна из ракет выведет на орбиту спутники серии "Канопус", другая - аппарат из серии "Метеор".

Самарский РКЦ "Прогресс" изготавливает ракеты-носители "Союз-2.1", которые запускаются с Восточного. Первый и пока единственный старт с нового космодрома был проведен в конце апреля 2016 года. Носитель "Союз-2.1а" вывел на орбиту три аппарата.