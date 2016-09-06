Проблемный спутник "Ресурс-П" номер 3 сдан в эксплуатацию

Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память КаримоваПолитика 6 сентября, 9:36
Сильные дожди ожидаются в Свердловской областиНовости Урала 6 сентября, 9:35
Проблемный спутник "Ресурс-П" номер 3 сдан в эксплуатациюКосмос 6 сентября, 9:29
Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:18
Газоснабжение двух свердловских поселков, где проживают порядка 800 человек, восстановленоНовости Урала 6 сентября, 9:12
Томские ученые создали прибор, прогнозирующий землетрясения по электромагнитным полямСибирь 6 сентября, 9:10
Основной этап испытаний новой авиагруппы "Адмирала Кузнецова" завершится в 2016 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:07
Следующие два пуска с Восточного проведут в четвертом квартале 2017 годаКосмос 6 сентября, 8:57
МАДИ запустит систему автофиксации скопления машин-нарушителей правил парковкиОбщество 6 сентября, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Спутник "Ресурс-П" номер 3, у которого при запуске одна из солнечных батарей не раскрылась полностью, сдан в штатную эксплуатацию.
Об этом сообщил ТАСС гендиректор РКЦ "Прогресс" (предприятие-изготовитель аппарата) Александр Кирилин.
"Аппарат сдан в штатную эксплуатацию в полной конфигурации. На прошлой неделе подписан акт сдачи в штатную эксплуатацию. Батарея полностью раскрылась, все работает", - сказал он.
По его словам, в течение ближайших двух месяцев планируется провести испытания всех трех аппаратов системы "Ресурс", чтобы они работали в одной связке.
Спутник "Ресурс-П" номер 3 был запущен 13 марта. Как сообщалось ранее, одна из его солнечных батарей раскрылась не полностью, причем устранить эту проблему с помощью двух маневров по выведению аппарата на рабочую орбиту не удалось. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что проблемная батарея дает лишь половину предусмотренной мощности, но в целом спутник получает достаточно энергии для полноценной работы.
В госкорпорации "Роскосмос" ранее сообщили, что основные характеристики аппарата соответствуют заявленным. Кирилин ранее сообщал, что "Ресурс-П" номер 3 будет до конца года сдан в эксплуатацию в составе группировки из трех космических аппаратов.