Проблемный спутник "Ресурс-П" номер 3 сдан в эксплуатацию

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Спутник "Ресурс-П" номер 3, у которого при запуске одна из солнечных батарей не раскрылась полностью, сдан в штатную эксплуатацию.

Об этом сообщил ТАСС гендиректор РКЦ "Прогресс" (предприятие-изготовитель аппарата) Александр Кирилин.

"Аппарат сдан в штатную эксплуатацию в полной конфигурации. На прошлой неделе подписан акт сдачи в штатную эксплуатацию. Батарея полностью раскрылась, все работает", - сказал он.

По его словам, в течение ближайших двух месяцев планируется провести испытания всех трех аппаратов системы "Ресурс", чтобы они работали в одной связке.

Спутник "Ресурс-П" номер 3 был запущен 13 марта. Как сообщалось ранее, одна из его солнечных батарей раскрылась не полностью, причем устранить эту проблему с помощью двух маневров по выведению аппарата на рабочую орбиту не удалось. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что проблемная батарея дает лишь половину предусмотренной мощности, но в целом спутник получает достаточно энергии для полноценной работы.

В госкорпорации "Роскосмос" ранее сообщили, что основные характеристики аппарата соответствуют заявленным. Кирилин ранее сообщал, что "Ресурс-П" номер 3 будет до конца года сдан в эксплуатацию в составе группировки из трех космических аппаратов.