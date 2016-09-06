Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сдачу в эксплуатацию системы ГЛОНАСС могут перенести

Космос
6 сентября, 10:01 UTC+3
ГЛОНАСС должны были сдать заказчику еще несколько лет назад, однако тогда у Минобороны возник ряд замечаний
Материал из 1 страницы
© Евгений Курсков/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Сдача в эксплуатацию российской навигационной системы ГЛОНАСС может быть перенесена на начало 2017 года, сообщил журналистам гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (разработчик и производитель аппаратов) Николай Тестоедов.

"Мы надеемся, что к концу этого года (система будет сдана в эксплуатацию Минобороны РФ), но ситуация громоздкая, и наше влияние не распространяется на все процедуры, поэтому возможен перенос на I квартал 2017 года", - сказал он.

По его словам, наземный комплекс управления прошел наземные испытания и готов к сдаче заказчику, орбитальная группировка функционирует в полном объеме, однако пока не сданы в эксплуатацию ракета "Союз" и разгонный блок "Фрегат" как часть комплекса выведения космических аппаратов.

В конце июля этого года Тестоедов заявлял, что система будет полностью готова к передаче в штатную эксплуатацию в конце года. ГЛОНАСС должны были сдать заказчику еще несколько лет назад, однако тогда у Минобороны возник ряд замечаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
4
В России создается самолет с лазерным оружием
5
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
6
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
7
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
Темы дня
Реклама