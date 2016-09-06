Сдачу в эксплуатацию системы ГЛОНАСС могут перенести

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Сдача в эксплуатацию российской навигационной системы ГЛОНАСС может быть перенесена на начало 2017 года, сообщил журналистам гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (разработчик и производитель аппаратов) Николай Тестоедов.

"Мы надеемся, что к концу этого года (система будет сдана в эксплуатацию Минобороны РФ), но ситуация громоздкая, и наше влияние не распространяется на все процедуры, поэтому возможен перенос на I квартал 2017 года", - сказал он.

По его словам, наземный комплекс управления прошел наземные испытания и готов к сдаче заказчику, орбитальная группировка функционирует в полном объеме, однако пока не сданы в эксплуатацию ракета "Союз" и разгонный блок "Фрегат" как часть комплекса выведения космических аппаратов.

В конце июля этого года Тестоедов заявлял, что система будет полностью готова к передаче в штатную эксплуатацию в конце года. ГЛОНАСС должны были сдать заказчику еще несколько лет назад, однако тогда у Минобороны возник ряд замечаний.