Группировка военных спутников "Благовест" будет создана к 2020 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минобороны России до 2020 года получит четыре космических аппарата связи "Благовест".

Об этом сообщили журналистам на стенде компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (изготовитель спутников) на международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

"До 2020 года группировка будет полностью развернута и позволит повысить пропускную способность каналов связи Минобороны. В рамках опытно-конструкторской работы разворачивается четыре космических аппаратов", - сказали на стенде.

Первый спутник этой серии завершает окончательные испытания, его планируется запустить в конце этого или начале следующего года. Космический аппарат построен на базе спутниковой платформы "Экспресс-2000".