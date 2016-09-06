Роскосмос ожидает существенного сокращения финансирования из бюджета

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Бюджетное финансирование Роскосмоса может быть существенно сокращено, точные цифры будут названы в ближайшие месяцы, сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Цифры разные по программам. Но в целом предполагается достаточно серьезное сокращение. Сейчас эти вопросы обсуждаем. Конкретные цифры станут известны после того, как мы их утвердим", - сказал он.

По его словам, точные суммы сокращения бюджета Федеральной космической программы до 2025 года, ФЦП "ГЛОНАСС" и ФЦП "Развитие космодромов России" станут известны в ближайшие месяцы.

Комаров также сообщил, что финансирование ФЦП по развитию космодромов России может быть сокращено до 500 млрд рублей.

Правительство утвердило Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы в середине марта. Финансирование программы составит 1,4 трлн рублей против 2 трлн, заложенных в проекте, подготовленном весной 2015 года. Кроме того, утвержденный вариант документа предполагает, что еще 115 млрд рублей могут быть выделены дополнительно после 2021 года.

Минфин предложил урезать расходы

В июле, по данным газеты "Известия", Минфин РФ проинформировал руководство "Роскосмоса" о планируемом снижении финансирования основных программ космической деятельности России в 2017 - 2019 годах. В частности, сообщалось, что усредненный уровень снижения госфинансирования составляет 15%, а наиболее "пострадавшей" программой стала ФЦП "ГЛОНАСС" - финансирование по этому направлению снижается на 30%.

Указывались и конкретные цифры: на реализацию Федеральной космической программы на 2016 - 2025 годы (ФКП-25) в 2017 году выделяется 98,3 млрд рублей, в 2018 году - 95,2 млрд рублей, в 2019 году - 93,1 млрд рублей. На сегодняшний день ФКП-25 предусматривает выделение 104,5 млрд рублей в 2017 году, столько же - в 2018 году (Минфин в прошлом году настоял на заморозке трат на уровне 2016 года, поэтому цифры одинаковые) и 117,6 млрд рублей - в 2019 году.

На реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" в 2017 году Минфин готов выделить 26,7 млрд рублей, в 2018 году - 29,43 млрд рублей, в 2019 году - 24,8 млрд рублей. В текущей версии ФЦП на 2017 год запланировано выделение 38,2 млрд рублей, на 2018 год - 41,8 млрд, на 2019 год - 36,5 млрд рублей.