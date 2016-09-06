Встреча экипажа "Союз ТМА-20М". Видеотрансляция

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Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз ТМА-20М" запланирована на 7 сентября 2016 года в 04:15 мск с экипажем длительной экспедиции, в составе которого космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс.
В поисково-спасательном обеспечении посадки "Союза" принимают участие около 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием на борту, три самолета Ан-12 и Ан-26 и 18 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости