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Встреча экипажа "Союз ТМА-20М". Видеотрансляция

Космос
6 сентября, 21:16 UTC+3
В поисково-спасательном обеспечении посадки принимают участие около 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием на борту, три самолета Ан-12 и Ан-26 и 18 единиц автотехники
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Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз ТМА-20М" запланирована на 7 сентября 2016 года в 04:15 мск с экипажем длительной экспедиции, в составе которого космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс.

В поисково-спасательном обеспечении посадки "Союза" принимают участие около 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием на борту, три самолета Ан-12 и Ан-26 и 18 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости

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