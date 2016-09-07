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Израильская фирма доверит SpaceX спутник только после серии успешных полетов ракеты

Космос
7 сентября, 0:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Директор Space Communication Дэвид Поллак отметил также, что компания SpaceX не сообщила ему итоги предварительного расследования причин аварии
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© EPA/NASA

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Израильская компания Space Communication будет готова доверить американской SpaceX еще один свой спутник только после нескольких успешных запусков ракеты-носителя Falcon 9. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью агентству Reuters исполнительный директор Space Communication Дэвид Поллак.

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"Не знаю точно сколько, но они должны совершить несколько успешных полетов", - подчеркнул он, говоря о потере спутника связи Amos-6 при аварии ракеты-носителя Falcon 9, которая в минувший четверг взорвалась на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). "У нас пока нет резервного спутника, поэтому я надеюсь, что они успеют сделать несколько запусков перед тем, как мы подготовим новый", - добавил Поллак.

Он посетовал на то, что SpaceX во главе с Илоном Маском не сообщила ему итоги предварительного расследования причин аварии. "Они пока еще не обсуждали с нами, что им удалось обнаружить. Полагаю, что нет почти ни одного шанса на то, что подвел спутник. Однако нельзя игнорировать ничего, им (SpaceX) надо изучить все досконально", - сказал глава израильской компании.

Ранее Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсации в размере $50 млн или бесплатного пуска в связи с потерей Amos-6. В американской компании отказались огласить детали контракта с израильтянами. "Мы не раскрываем условия контрактов и страховки", - информировала SpaceX в минувшее воскресенье. По данным Reuters, Space Communication вправе также взыскать $205 млн с израильской корпорации Aerospace Industries, которая спроектировала и построила спутник связи.

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Взрыв не привел к жертвам или ранению людей. Спустя несколько часов после аварии Маск пояснил, что взрыв прогремел во время заправки ракеты топливом. Неполадка имела место около емкости с кислородом в верхней ступени.

Amos-6, в частности, намеревались использовать американская компания Facebook и французский оператор связи Eutelsat. С помощью данного спутника, стоимость которого, по данным отраслевых СМИ, составляет около $200 млн, планировалось предоставлять доступ в интернет жителям некоторых районов Африки.

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