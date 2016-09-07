Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корабль "Союз ТМА-20М" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС

Космос
7 сентября, 1:02 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 7, сентября. /ТАСС
В составе команды - россияне Алексей Овчинин и Олег Скрипочка, а также американец Джеффри Уильямс
Материал из 1 страницы
Российский космонавт Алексей Овчинин и Олег Скрипочка (слева направо)

Российский космонавт Алексей Овчинин и Олег Скрипочка (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Космический корабль "Союз ТМА-20М" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Олегом Скрипочкой, а также американским астронавтом Джеффри Уильямсом отстыковался от МКС, сообщили ТАСС в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП). "Произошло физическое разделение корабля и станции", - сказал представитель ЦУПа.

Галерея
4 фото
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Экспедиция МКС-47/48. Досье

В течение следующих нескольких минут двигательная установка "Союза" выдаст два импульса, чтобы увести корабль от МКС на безопасное расстояние.

Спускаемый аппарат "Союза" должен приземлиться в среду в 04:14 мск в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Овчинин, Скрипочка и Уильямс отправились на орбиту 19 марта и в общей сложности провели в космосе 172 дня. Для Овчинина это был первый полет, для Скрипочки - второй, для Уильямса - четвертый. До прихода следующего "Союза" космическую вахту будут нести российский космонавт Анатолий Иванишин, японский астронавт Такуя Ониси и американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Очередная экспедиция отправится на МКС 23 сентября на корабле "Союз МС-02". В космос полетят российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, американский астронавт Роберт Шэйн Кимброу.

Смотрите также

Встреча экипажа "Союз ТМА-20М". Видеотрансляция

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В гостинице Одессы произошла перестрелка между сотрудниками охранных фирм
2
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
6
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
7
Путин считает визит короля Бахрейна в РФ очень своевременным и важным
Темы дня
Реклама