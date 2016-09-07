Корабль "Союз ТМА-20М" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Космический корабль "Союз ТМА-20М" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Олегом Скрипочкой, а также американским астронавтом Джеффри Уильямсом отстыковался от МКС, сообщили ТАСС в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП). "Произошло физическое разделение корабля и станции", - сказал представитель ЦУПа.
В течение следующих нескольких минут двигательная установка "Союза" выдаст два импульса, чтобы увести корабль от МКС на безопасное расстояние.
Спускаемый аппарат "Союза" должен приземлиться в среду в 04:14 мск в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
Овчинин, Скрипочка и Уильямс отправились на орбиту 19 марта и в общей сложности провели в космосе 172 дня. Для Овчинина это был первый полет, для Скрипочки - второй, для Уильямса - четвертый. До прихода следующего "Союза" космическую вахту будут нести российский космонавт Анатолий Иванишин, японский астронавт Такуя Ониси и американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Очередная экспедиция отправится на МКС 23 сентября на корабле "Союз МС-02". В космос полетят российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, американский астронавт Роберт Шэйн Кимброу.