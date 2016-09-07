Трое членов экипажа МКС вернулись на Землю

КОРОЛЕВ /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-20М" с тремя членами экипажа МКС приземлился в среду утром в Казахстане, сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП). Соответствующая надпись появилась на экране в ЦУПе: "Есть посадка!".

Галерея 4 фото Галерея © Сергей Савостьянов/ТАСС Экспедиция МКС-47/48. Досье

Экипаж был успешно эвакуирован из спускаемого аппарата. Первым "достали" россиянина Алексея Овчинина, затем американца Джеффри Уильямса и другого российского космонавта Олега Скрипочку.

До прихода следующего "Союза" космическую вахту будут нести российский космонавт Анатолий Иванишин, японский астронавт Такуя Ониси и американский астронавт Кэтлин Рубинс.

"Союз ТМА-20М" стал последним кораблем старой серии, слетавшим в космос. В настоящее время к МКС пристыкован первый корабль новой серии "Союз МС". Последующие корабли также будут из этой серии.

Модификация "Союз МС" является результатом глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА-М". Она отличается от предыдущей версии новой командно-телеметрической системой, способной работать через спутники-ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА" и другим оборудованием. Кроме того, на кораблях новой серии улучшена система электропитания, а солнечные батареи вырабатывают больше энергии.

Российский пилотируемый корабль "Союз ТМА-М". Досье

Пилотируемый космический корабль "Союз МС". Досье