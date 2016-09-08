Индия провела первый успешный рабочий пуск ракеты с криогенным двигателем

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индийская организация космических исследований (ISRO) в четверг успешно провела первый рабочий запуск ракеты-носителя GSLV-F-Zero-Five с двигателем на криогенном топливе собственной разработки, в ходе которого на околоземную орбиту был выведен метеорологический спутник. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте организации.

Ракета взлетела с площадки космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе близ юго-восточного побережья Индии в 16.50 местного времени (14.20 мск) с задержкой на 40 минут от ранее утвержденного графика. Как пояснил журналистам представитель ISRO, "на этапе заполнения топливом криогенного двигателя были выявлены некоторые технические аномалии, обнаружена их причина, и после ее устранения заправочная операция была продолжена и завершена".

Ракета успешно вывела на переходную орбиту метеорологический спутник INSAT-3DR весом 2,211 кг, который затем отделился и вышел на заданную стационарную орбиту с помощью собственных двигателей. Спутник, рассчитанный на восемь лет службы, оснащен современными приборами для изучения погодных условий и помощи в проведении поисково-спасательных операций.

Это уже четвертый успешный запуск ISRO ракеты-носителя GSLV, предназначенной для транспортировки тяжелых геосинхронных спутников, с криогенными двигателями собственной разработки, и впервые - рабочий. Три предыдущих запуска, проводившихся начиная с января 2014 года, были испытательными, аппараты летали вхолостую, и лишь на этот раз ракете "доверили" полезную нагрузку, хотя и пока небольшую. Сегодняшний успешный запуск, продемонстрировавший надежную, без сбоев, работу криогенного двигателя, стал новым этапом в космической программе страны, отмечают в ISRO. В частности, именно на эту ракету делает ставку ISRO при подготовке к второй лунной миссии "Чандраян-2", намеченной на 2018 год.

"Это новый важный шаг, сделанный страной в сфере освоения науки и технологии", - заявил, поздравляя индийских ученых, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Эксперты отмечают, что успех криогенного двигателя собственной индийской разработки имеет ключевое значение для национальной космической программы. GSLV с подобными двигателями могут доставлять на орбиту грузы массой до пяти тонн, в том числе спутники и другие космические аппараты, в то время как ракеты младшего семейства индийских ракет PSLV могут брать только до 1,5 тонн. В настоящее время криогенные двигатели создаются и успешно используются в космических программах России, Европы, Японии, КНР и США.