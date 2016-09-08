Телескоп для съемки спутников введут в строй на Алтае к 2018 году

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Трехметровый телескоп для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите будет введен в строй в Алтайском оптико-лазерном центре к 2018 году, сообщил в четверг ТАСС на форуме "Армия-2016" генеральный директор корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.

"Сейчас ведутся пуско-наладочные работы по аппаратуре. В итоге в центре будет функционировать телескоп диаметром 3,12 м, который позволит получать детальные изображения космических аппаратов. Рядом с ним будут телескопы меньшего диаметра для подсветки лазером космических аппаратов и наблюдений в инфракрасном диапазоне", - рассказал он.

По словам главы корпорации, пуско-наладочные работы будут продолжаться до 2017 года, после чего можно ожидать ввода телескопа в строй.

Алтайский оптико-лазерный центр расположен в Змеиногорском районе Алтайского края. Он состоит из двух наземных оптико-лазерных систем и объектов инфраструктуры. Центр предназначен для обнаружения и определения координат космических аппаратов, в частности фрагментов космического мусора.

С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.