Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Телескоп для съемки спутников введут в строй на Алтае к 2018 году

Космос
8 сентября, 18:43 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
Пуско-наладочные работы будут продолжаться до 2017 года
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Трехметровый телескоп для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите будет введен в строй в Алтайском оптико-лазерном центре к 2018 году, сообщил в четверг ТАСС на форуме "Армия-2016" генеральный директор корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.

Читайте также новости по теме:
Форум "Армия-2016"
© ТАСС/Минобороны России
Новый корабельный зенитный ракетный комплекс самообороны будет создан в РФ
"Армия-2016": видео воздушного боя новейших истребителей ВКС России
Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцы

"Сейчас ведутся пуско-наладочные работы по аппаратуре. В итоге в центре будет функционировать телескоп диаметром 3,12 м, который позволит получать детальные изображения космических аппаратов. Рядом с ним будут телескопы меньшего диаметра для подсветки лазером космических аппаратов и наблюдений в инфракрасном диапазоне", - рассказал он.

По словам главы корпорации, пуско-наладочные работы будут продолжаться до 2017 года, после чего можно ожидать ввода телескопа в строй.

Алтайский оптико-лазерный центр расположен в Змеиногорском районе Алтайского края. Он состоит из двух наземных оптико-лазерных систем и объектов инфраструктуры. Центр предназначен для обнаружения и определения координат космических аппаратов, в частности фрагментов космического мусора.

С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
2
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
3
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
4
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
5
В крупном ДТП на северо-западе Москвы пострадали два человека
6
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
7
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
Темы дня
Реклама