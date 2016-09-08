Телескоп для съемки спутников введут в строй на Алтае к 2018 году

Греф: соглашение РФ и Саудовской Аравии не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефтьЭкономика и бизнес 8 сентября, 19:21
Политологи считают отличительной чертой думской кампании возвращение политиков прежних летПолитика 8 сентября, 19:19
Сергей Бочаров назначен главой представительства АСИ в ПФОЭкономика и бизнес 8 сентября, 19:16
Порошенко просит ЕС ускорить ратификацию соглашения об ассоциацииМеждународная панорама 8 сентября, 19:05
Участники митинга против доски Маннергейму в Петербурге потребовали отставки МединскогоОбщество 8 сентября, 18:58
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороныПроисшествия 8 сентября, 18:38
Отечественные очки ночного видения для вертолетчиков представил "Швабе" на "Армии-2016"Новости партнеров 8 сентября, 18:36
AFP: Мишель Уэльбек проиграл тяжбу с Le MondeКультура 8 сентября, 18:36
ООН сообщила о рекордных жертвах конфликта в Донбассе с августа 2015 годаМеждународная панорама 8 сентября, 18:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Трехметровый телескоп для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите будет введен в строй в Алтайском оптико-лазерном центре к 2018 году, сообщил в четверг ТАСС на форуме "Армия-2016" генеральный директор корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.
"Сейчас ведутся пуско-наладочные работы по аппаратуре. В итоге в центре будет функционировать телескоп диаметром 3,12 м, который позволит получать детальные изображения космических аппаратов. Рядом с ним будут телескопы меньшего диаметра для подсветки лазером космических аппаратов и наблюдений в инфракрасном диапазоне", - рассказал он.
По словам главы корпорации, пуско-наладочные работы будут продолжаться до 2017 года, после чего можно ожидать ввода телескопа в строй.
Алтайский оптико-лазерный центр расположен в Змеиногорском районе Алтайского края. Он состоит из двух наземных оптико-лазерных систем и объектов инфраструктуры. Центр предназначен для обнаружения и определения координат космических аппаратов, в частности фрагментов космического мусора.
С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.