Научный аппарат OSIRIS-REx направился к астероиду Бенну для его изучения

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Ракета Atlas V, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, вывела в космос научный аппарат OSIRIS-REx, который должен будет взять образцы грунта на астероиде Бенну. Запуск носителя состоялся в 19:05 по времени Восточного побережья США (02:05 пятницы мск).

Our @OSIRISREx spacecraft is on its way, and everything is on the timeline. Keep watching: https://t.co/KX5g7zfYQe pic.twitter.com/89uZ54af0v — NASA (@NASA) 8 сентября 2016 г.

Подготовка и сам пуск прошли строго по плану, этому способствовала почти идеальная погода. На небе была лишь легкая облачность.

Примерно на шестой минуте полета Atlas V достиг сверхзвуковой скорости, после чего от ракеты отделилась первая ступень. Затем включился Centaur, двигатель верхней части ракеты. Все это время представители консорциума United Launch Alliance (ULA), выступающего оператором запуска, сообщали о том, что все системы работают нормально.

В 20:04 (03:04 мск) "Центавр", придав ускорение аппарату и скорректировав его курс, отстыковался. После отделения от своего носителя OSIRIS-REx отправится к пролетающему рядом с Землей астероиду Бенну, чтобы забрать на нем образцы для их последующего изучения уже на Земле.

Our @OSIRISREx “phoned home” & confirmed solar arrays deployed. Asteroid Bennu here we come! https://t.co/yuCcMNVdqZ pic.twitter.com/9TqEgrzIKr — NASA (@NASA) 9 сентября 2016 г.

Путешествие займет примерно семь лет, к 2018 году OSIRIS-REx достигнет цели. Ожидается, что взять пробы грунта он сможет уже в июле 2020 года, а в сентябре 2023 года аппарат вернется на Землю.

Это первая подобная миссия, которая проводится американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ее стоимость составляет $1 млрд.

OSIRIS-REx оснащен несколькими приборами и механизмами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным высотомером. Аппарат должен выйти на орбиту вокруг Солнца, по которой вращается Бенну, догнать его и приступить к его изучению.

Затем будет предпринята операция по захвату грунта с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. В общей сложности сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 граммов до 2 кг астероидного грунта.