Прошли испытания новой модели космического корабля фирмы Virgin Galactic

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская компания Virgin Galactic провела в четверг первый пробный полет новой модели своего суборбитального космического корабля для туристов. Это испытание прошло в Мохаве (штат Калифорния).

"Летающая аэродинамическая труба"

Как сообщила пресс-служба фирмы Virgin Galactic, в ходе нынешнего теста космической корабль SpaceShipTwo модели Unity был пристыкован к носителю WhiteKnightTwo все время - от взлета и до посадки. В воздухе эти аппараты находились в общей сложности 3 часа 43 минуты. На борту SpaceShipTwo при этом находились два пилота, а в WhiteKnightTwo такое же число летчиков плюс бортинженер.

По словам Virgin Galactic, корабль WhiteKnightTwo с пристыкованным к нему аппаратом Unity фактически представляет собой "летающую аэродинамическую трубу". Полет позволил собрать "гору данных, выяснить, что работало хорошо, а что можно улучшить к следующему испытанию", отметила компания-производитель. Как она уточнила, теперь предстоит анализ полученной информации, за которым, возможно, последуют новые полеты WhiteKnightTwo и Unity в спаренном состоянии. О самостоятельном полете Unity речи пока не идет.

Уроки катастрофы двухлетней давности

Модель Unity была представлена в феврале текущего года. Ее создали взамен образца, разбившегося примерно полтора года назад. Космолет продемонстрировал специалистам, журналистам и потенциальным клиентам Virgin Galactic в одном из ангаров испытательного центра недалеко от Лос- Анджелеса (штат Калифорния) владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. Вместо символической бутылки шампанского о борт космического корабля годовалая дочь Брэнсона не без помощи взрослых разбила бутылочку молока.

По внешнему виду корабль практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин крушения тогда стала ошибка пилота. В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой получил ранения. Свой дебютный пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года.

Представители Virgin Galactic заверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы, что новая модель стала значительно безопаснее предшественницы. Многие функции управления космолетом теперь автоматизированы, а при выполнении целого ряда задач пилота будет страховать компьютер. Со своей стороны эксперты космической отрасли в США констатировали, что после катастрофы репутация компании была сильно подмочена. Как они отмечали, единственной возможностью реабилитировать проект станут успешные испытания новой модели.

Клиентура из Голливуда

SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Предполагается, что стоимость двухчасового полета, во время которого пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составит около 250 тыс. долларов. Космолет, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть туристов. Желание побывать таким образом в космосе изъявили уже порядка 700 человек, среди которых знаменитые голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

Выступая в конце апреля в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASА) Чарльз Болден прогнозировал, что Virgin Galactic, возможно, уже в следующем году доставит туристов за пределы нашей планеты. "Я в полной мере рассчитываю, что они, вероятно, совершат (пробный) полет в текущем году, а в будущем году, может быть, в действительности начнут перевозить некоторых из имеющихся у них клиентов", - заявил шеф американского космического ведомства.