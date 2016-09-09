Лазерный телескоп на Алтае измерит расстояние до Луны до миллиметров

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КУБИНКА /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Телескоп Алтайского оптико-лазерного центра после модернизации измерит расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров, чтобы внести внести поправки в российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. Об этом сообщил ТАСС на выставке "Армия-2016" генеральный директор корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.
"У нас не хватает информации для внесения поправок в работу системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, поскольку гравитационное воздействие естественного спутника Земли влияет на космические аппараты. Когда мы выходим на более высокую точность системы, нам нужно учитывать гравитационное воздействие Луны на спутники", - пояснил он.
По его словам, к 2019-2020 году - сроку, когда планируется начать измерения, один из телескопов Алтайского центра будет модернизирован для этих целей.
Как уточнил собеседник агентства, измерения планируется провести с использованием уголковых отражателей на американских и советских космических аппаратах, находящихся на Луне.
"Мы точно знаем, где эти объекты находятся на поверхности Луны, и будем измерять дальность между нашим центром и ими. На планируемом к запуску в ближайшие годы российском космическом аппарате "Луна-Глоб" тоже установлены наши уголковые отражатели", - сказал Рой.