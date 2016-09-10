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РПЦ: божественная теория сотворения мира не противоречит последним космическим открытиям

Космос
10 сентября, 13:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС
Биологическая сторона происхождения жизни на Земле "не трактуется Библией, божественным знанием", подчеркнул иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш)
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Божественная теория сотворения жизни на Земле не противоречит и не противопоставляется последним космическим открытиям, связанным с возможным внеземным происхождением жизни на Земле. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону высказал иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Макарий (Маркиш), клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист. В частности, речь идет об исследовании кометы Чурюмова-Герасименко, первовещество в составе которой могло привести к зарождению жизни на Земле.

"Божественная теория сотворения жизни на Земле не противоречит и не противопоставляется научной гипотезе. Церковь не участвует в биологических дискуссиях, в сфере о материальном мире, которая развивается своим путем, по своим законам. Христианская церковь и мировоззрение направлено на другие цели, которые не пересекаются с наукой. Об этом не раз говорил и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл", - сказал иеромонах.

Разные теории о сотворении мира

По его словам, биологическая сторона происхождения жизни на Земле "не трактуется Библией, божественным знанием, церковным учением о наличии Божества и его участии в процессе создания жизни на Земле и его местом в мироздании".

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"Что касается первой Книги Бытия, то ее не следует толковать буквально. В частности, некие факты божественного творения в их приложении к материальному миру. В книге рассматривается информация не о материальной жизни, а о Божестве. Однако некоторые этого не понимают: атеисты упрекают христиан, что они якобы противодействуют развитию науки, фундаменталисты церкви говорят, что раз в Библии не упоминаются динозавры, то они и не жили на Земле", - сказал священнослужитель.

"Христианский взгляд на мир не противоречит научному, так как они направлены на разные цели. Божественное толкование направлено на зарождение духовности, научный взгляд - на биологическое развитие жизни. Это разные гипотезы и никак не противоречат друг другу", - добавил иеромонах.

Ранее экс-председатель отдела по взаимодействию церкви и общества Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин сообщил ТАCС, что первичное вещество с кометы Чурюмова - Герасименко могло способствовать зарождению жизни на Земле. Священнослужитель отметил, что "Бог мог творить мир с помощью разных средств", в том числе и через первичное вещество, которое находится в недрах кометы. Чаплин добавил, что ни эта научная гипотеза, ни другие остальные пока не дают ответы на ряд важных вопросов о зарождении жизни на Земле.

В частности, по его словам, науке пока не удалось узнать, откуда появилась материя, была ли она вечной, как из одного вида животных без посторонней помощи появились другие звери и птицы, как возникла клетка и как возник человеческий разум. Священнослужитель добавил, что "ни одного доказательства возможности самостоятельного протекания этих процессов пока наука так и не представила".

О комете

Автоматическая станция Rosetta была запущена в марте 2004 года с космодрома в Куру для изучения кометы Чурюмова-Герасименко.

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Свое название аппарат получил в честь Розеттского камня, благодаря которому ученые в XIX веке смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы. На миссию в ЕКА возлагали огромные надежды, назвав ее поистине прорывным событием в истории космических исследований.

Автоматической станции потребовалось более 10 лет, чтобы подлететь к исследуемому объекту. За это время зонд преодолел в космическом пространстве более 6,4 млрд км, несколько раз сближался с другими небесными телами. В 2008 году он передал на Землю снимки астероида Штейнс, а в 2010 году зонд заснял астероид Лютеция. К пункту назначения аппарат прибыл в 2014 году и в настоящее время находится на орбите кометы.

Жесткая посадка

12 ноября 2014 года на поверхность этого небесного тела был спущен модуль Philae. Посадка была жесткой, и зонд несколько раз отскочил от поверхности кометы. Его местонахождение определить не удавалось.

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Тем не менее, он вошел в историю космических исследований как первый зонд, совершивший посадку на комету и сумевший пробурить ее поверхность для взятия проб грунта. Благодаря этой уникальной научной миссии ученые рассчитывают получить подробные данные о физической и химической структуре кометы, которые позволят значительно расширить знания человечества о зарождении Вселенной.

Сама миссия по исследованию кометы Чурюмова-Герасименко будет завершена 30 сентября. По планам Европейского космического агентства, зонд Rosetta совершит контролируемый спуск на поверхность исследуемого небесного тела, после чего прекратит свой жизненный цикл. Работа над полученными благодаря аппаратам Rosetta и Philae научными данными будет продолжаться еще несколько лет.

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