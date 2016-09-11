Аргентина планирует до конца года произвести новый запуск прототипа своей ракеты-носителя

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Национальная комиссия по космической деятельности (Conae) Аргентины планирует осуществить новый запуск прототипа ракеты-носителя Tronador-II, изготавливаемой в республике, до конца этого года. Как сообщила газета Clarín, старт будет произведен с космодрома Пунта-Индио, расположенного в 160 км от Буэнос-Айреса.

Аргентина намерена использовать Tronador-II для вывода на орбиту собственных спутников. Планируется, что ракета-носитель будет способна поднимать груз около 250 кг.

В 2014 году Аргентина уже проводила два испытательных запуска прототипа Tronador-II. Первый из них закончился неудачей. Ракета упала, едва оторвавшись от платформы. Второй запуск прошел успешно: прототип VEX-1-B пролетел 27 секунд, поднявшись на высоту 2200 метров.

В октябре 2014 года Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая успешно вывела на орбиту геостационарный коммуникационный спутник собственного производства ARSAT-1 ("АРСАТ-1"). Он позволяет предоставлять большой спектр телекоммуникационных услуг, включая спутниковое телевидение, интернет, передачу данных и телефонию на территории Аргентины, Чили, Уругвая и Парагвая.

В октябре прошлого года с космодрома Куру (Французская Гвиана) был запущен второй аргентинский телекоммуникационный спутник ARSAT-2 ("АРСАТ-2"). Он позволяет транслировать сигнал не только на территории Южной, но также Центральной и Северной Америки.