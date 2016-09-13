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СМИ: первая коммерческая база космической промышленности будет создана в Китае

Космос
13 сентября, 5:22 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Индустриальная база будет специализироваться на разработке ракет-носителей и спутников, коммерческих космических запусках и работе со спутниковыми данными
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ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Первая в Китае коммерческая база космической промышленности будет создана в городе Ухань (центральная провинция Хубэй). Об этом сообщила газета China Daily.

По ее данным, индустриальная база будет специализироваться на разработке ракет-носителей и спутников, коммерческих космических запусках и работе со спутниковыми данными. Как заявил заместитель директора Четвертой академии Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) Чжан Ди, к 2020 году планируется выпускать до 50 ракет и 140 спутников в год.

Как отмечает China Daily, в середине февраля Четвертая академия CASIC основала компанию Expace Technology, которая должна стать вторым в Китае оператором коммерческих запусков спутников. По словам Чжан Ди, возглавившего новую фирму, Expace Technology уже подписала контракты с несколькими клиентами из КНР на сумму 100 млн юаней (около $15 млн).

CASIC в настоящее время ведет разработку ракеты-носителя "Куайчжоу-11", которая сможет доставлять грузы весом до тонны на орбиту высотой 700 км. Первый запуск этой ракеты намечен на 2017 год.

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