Ракеты "Союз" на Восточном с июля 2019 года переведут на новое топливо

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ракеты-носители "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", стартующие с космодрома Восточный, с июля 2019 года полностью переведут на новый вид топлива - нафтил. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Роскосмос начинает работу по переводу комплекса ракета- носителей "Союз-2" на космодроме Восточный на новый тип топлива "нафтил". Использование нафтила в "Союзах" позволит выводить большую полезную нагрузку на все типы орбит Земли по сравнению со парой "кислород-керосин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что нафтил будут использовать в качестве топлива в носителях "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б". Все работы по переводу стартового комплекса на космодроме на заправку ракет новым типом топлива должны быть завершены к июлю 2019 года.

Как пояснили в госкорпорации, нафтил является экологически безопасным типом топлива, в основе которого лежит пара "кислород-керосин" с добавлением полимерных присадок.