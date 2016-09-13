Центр Хруничева разработал новый "средний" вариант тяжелой ракеты "Протон-М"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центр имени Хруничева разработал новый "средний" вариант тяжелой ракеты-носителя "Протон-М", который сможет выводить на геостанционарную орбиту 2,2 тонны, первый запуск планируется в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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"Центр имени Хруничева нацелен на обеспечение первого запуска двухступенчатой "средней" версии ракеты-носителя "Протон" в 2018 году. Эта ракета-носитель будет иметь стандартную конфигурацию "Протон-М", - говорится в сообщении.

На носителе будет использоваться головной обтекатель диаметром 4 метра.

"Легкий" "Протон", о разработке которого сообщалось ранее, планируется запустить в 2019 году. Эта модификация будет иметь четыре двигателя на первой ступени, диаметр головного обтекателя также составит 4 метра. В составе обеих версий будет использоваться разгонный блок "Бриз-М". Обе новые версии будут задействованы только в коммерческих запусках по контрактам "дочки" Центра имени Хруничева International Launch Services.

"Средняя" и "легкая" версии ракеты будут двухступенчатыми (первая и третья ступени), их отличие друг от друга - в количестве боковых блоков первой ступени. У "легкого" их будет четыре, у среднего - шесть. "Легкий" сможет выводить на геостационарную орбиту 1,45 тонны полезной нагрузки, "средний" - 2,2 тонны. Существующий сейчас вариант "Протона-М" выводит на эту высоту 3,3 тонны.

Как пояснил генеральный конструктор Центра имени Хруничева Александр Медведев, новая версия "Протона" необходима для того, чтобы охватить новые сегменты рынка. "Сегодня в России нет средств выведения, которые могли бы быть конкурентоспособными в развивающихся сегментах рынка за последние четыре-пять лет. Предложение Центра имени Хруничева в случае реализации проекта охватит те сегменты рынка, где потенциально есть большие доходы и которые сегодня отечественным средствам недоступны", - приводит Роскосмос его слова.

Ранее Медведев рассказал в интервью ТАСС о разработке "легкой" версии "Протона-М" - "Протона-лайт". Генконструктор сообщал, что первый пуск такой ракеты может состояться не позже 2019 года, при этом испытательных пусков не потребуется: все части ракеты уже летали, только в другом составе.

О ракете

"Протон" - ракета-носитель тяжелого класса, используется для выведения в космос, в том числе на отлетные траектории, автоматических космических аппаратов. Первый запуск осуществлен в 1965 году.

С середины 2000-х годов основной модификацией стала РН "Протон-М".

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