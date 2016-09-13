Источник: российский экипаж МКС сократят с весны 2017 г. до двух человек

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский экипаж на Международной космической станции сократят с трех до двух человек с весны следующего года до ввода в строй Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), который планируется запустить в конце 2017 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"В случае выполнения утвержденного плана-графика запуска МЛМ в декабре 2017 года, сокращение российского экипажа будет распространено только на один экипаж. В ином исходе подобная практика будет продлена до запуска и ввода МЛМ в эксплуатацию", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сокращение экипажа связано с тем, что грузовые корабли "Прогресс" будут запускать три раза в год вместо четырех. Это, в свою очередь, обусловлено отказом американской стороны от российских "Прогрессов" в пользу собственных космических грузовиков. Как пояснил источник, трех кораблей в год недостаточно для снабжения трех российских космонавтов на орбите. В связи с этим РКК "Энергия" разрабатывает новый корабль повышенной грузоподъемности.
В рамках сокращения российского экипажа, по словам источника, могут поменять местами мартовский и майский экипажи. В марте 2017 года планируется запуск корабля "Союз МС-04" с российскими космонавтами Александром Мисуркиным и Николаем Тихоновым, а также американским астронавтом Марком Томасом Ванде Хейем. В мае на МКС должны отправиться Федор Юрчихин, американец Джек Дэвид Фишер и итальянец Паоло Несполи.
Как пояснил собеседник агентства, два дополнительных месяца потребуются на подготовку американского астронавта Ванде Хея с уровня бортинженера номер 2 до бортинженера номер 1. Третье место в "Союзе" будет предложено выкупить зарубежным партнерам по МКС. Если оно остается вакантным, может поменяться процедура пересменки экипажей, а в космос на несколько суток в рамках экспедиции посещения отправится молодой российский космонавт.
Окончательное решение будет представлено партнерам по МКС перед пилотируемым пуском с Байконура на следующей неделе, уточнил источник.