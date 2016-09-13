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Частица мощей святого Серафима Саровского будет передана на МКС

Космос
13 сентября, 22:27 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, сентября. /ТАСС
После окончания полета, который продлится 155 суток, частица мощей будет передана для постоянного пребывания в храм в честь Преображения Господня в Звездном городке
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© EPA/ESA/NASA/TIM PEAKE, архив

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Частица мощей преподобного Серафима Саровского будет передана космонавтам экипажа МКС-49/50, сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии. Старт корабля "Союз МС-02" намечен на 23 сентября с космодрома Байконур.

Святыня передается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, уточнили в епархии. "16 сентября после Божественной литургии в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передаст частицу мощей святого преподобного Серафима Саровского представителям Центра подготовки космонавтов", - сказал представитель нижегородской епархии.

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По его словам, святыня будет доставлена на космодром Байконур и отправится вместе с экипажем транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02" в составе Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко и Шейна Кимброу (NASA) на борт Международной космической станции. Планируется, что их полет продлится 155 суток. "После окончания полета частица мощей батюшки Серафима будет передана для постоянного пребывания и поклонения верующих в храм в честь Преображения Господня в Звездном городке", - добавили в епархии.

Там сообщили, что ранее в космосе уже побывала частица мощей преподобного Сергия Радонежского вместе с экипажем летчика-космонавта Юрия Лончакова и 178 суток освящала Землю. Также на орбиту возили частицу Животворящего Креста Господня, частицы мощей святых Феодора Стратилата и Феодора Тирона, мощи святителей Филиппа и Петра, митрополитов московских, и частицу мощей святого Георгия Победоносца.

Серафим Саровский, в миру Прохор Машнин (1754-1833 гг.) - наиболее почитаемый в православии святой, основатель и покровитель Серафимо-Дивеевского женского монастыря (в Нижегородской области). Известен его молитвенный подвиг - тысячу дней и ночей старец молился на камне в лесу. Батюшку Серафима почитали в царской семье, веря, что святой помог в рождении долгожданного наследника, по инициативе Николая II Серафим Саровский был канонизирован в 1903 году. После революции мощи святого Серафима были вывезены и след их потерян. Лишь в 1991 году они были обнаружены в музее истории религии и атеизма в северной столице и перенесены в Серафимо-Дивеевский монастырь, который стал центром притяжения паломников со всей России.

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