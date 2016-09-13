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Российский экипаж МКС с весны 2017 года сократят до двух человек

Космос
13 сентября, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Соответствующие меры принимаются до введения в состав российского сегмента станции модуля "Наука"
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский экипаж Международной космической станции будет сокращен с трех до двух человек с весны следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Для повышения эффективности работы российской части Международной космической станции, с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам, ракетно-космической корпорации "Энергия", госкорпорация "Роскосмос" приняла решение о сокращении экипажа российского сегмента МКС до двух человек начиная с марта 2017 года и до введения в состав российского сегмента МКС нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука", - сообщили в госкорпорации.

Запуск модуля "Наука" планируется на конец 2017 года.

Как пояснил ранее ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, сокращение экипажа связано с тем, что российские грузовые корабли "Прогресс" будут запускать три раза в год вместо четырех. Трех кораблей в год недостаточно для снабжения трех российских космонавтов на орбите. Это, в свою очередь, обусловлено отказом американской стороны от российских "Прогрессов" в пользу собственных космических грузовиков.

В связи с этим РКК "Энергия" разрабатывает новый корабль повышенной грузоподъемности.

Сейчас космическую вахту на МКС несут российский космонавт Анатолий Иванишин, японский астронавт Такуя Ониси и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Следующая экспедиция отправится на МКС 23 сентября. В космос отправятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, американский астронавт Роберт Шэйн Кимброу.

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