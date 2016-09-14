Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

SpaceX планирует возобновить запуски ракеты Falcon 9 в ноябре

Космос
14 сентября, 1:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
1 сентября на площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал взорвались ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6
Материал из 1 страницы
© EPA/GEORGE ROBERTS/NASA/HANDOUT

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания SpaceX, чья ракета Falcon 9 взорвалась в начале текущего месяца на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), планирует возобновить запуски в ноябре. Об этом заявила во вторник президент SpaceX Гвин Шотвелл.

Смотрите также
Взрыв на мысе Канаверал: SpaceX потеряла ракету и спутник связи

"Мы ожидаем, что не будем производить пуски в течение около трех месяцев, они возобновятся где-то в ноябре", - сказала она.

1 сентября на площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал взорвались ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6. Спустя несколько часов после произошедшего глава SpaceX Илон Маск пояснил, что взрыв прогремел в то время, когда ракету заправляли топливом. В результате инцидента никто не пострадал.

Amos-6, в частности, намеревались использовать американская компания Facebook и французский оператор связи Eutelsat. С помощью данного спутника, стоимость которого, по данным отраслевых СМИ, составляла около $200 млн, планировалось предоставлять доступ в интернет жителям некоторых районов Африки.

Смотрите также

Илон Маск: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракеты
При взрыве Falcon 9 был уничтожен спутник, который планировала использовать Facebook
SpaceX может заплатить $50 млн за потерю спутника при взрыве ракеты Falcon 9
Израильская фирма доверит SpaceX спутник только после серии успешных полетов ракеты

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов
2
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
3
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
4
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
5
Байлз объяснила применение запрещенных веществ синдромом дефицита внимания
6
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
7
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
Темы дня
Реклама