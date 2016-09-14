SpaceX планирует возобновить запуски ракеты Falcon 9 в ноябре

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания SpaceX, чья ракета Falcon 9 взорвалась в начале текущего месяца на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), планирует возобновить запуски в ноябре. Об этом заявила во вторник президент SpaceX Гвин Шотвелл.
"Мы ожидаем, что не будем производить пуски в течение около трех месяцев, они возобновятся где-то в ноябре", - сказала она.
1 сентября на площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал взорвались ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6. Спустя несколько часов после произошедшего глава SpaceX Илон Маск пояснил, что взрыв прогремел в то время, когда ракету заправляли топливом. В результате инцидента никто не пострадал.
Amos-6, в частности, намеревались использовать американская компания Facebook и французский оператор связи Eutelsat. С помощью данного спутника, стоимость которого, по данным отраслевых СМИ, составляла около $200 млн, планировалось предоставлять доступ в интернет жителям некоторых районов Африки.