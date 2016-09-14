"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Дочерняя компания S7 Group - "С7 космические транспортные системы" - станет оператором международного проекта "Морской старт", в рамках которого ракеты-носители "Зенит" запускают полезную нагрузку на орбиту с плавучей платформы в Тихом океане. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Покупателем и оператором проекта ("Морской старт") станет компания "С7 космические транспортные системы", - сказал собеседник агентства.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "С7 космические транспортные системы" было зарегистрировано в конце марта 2016 года. Примерно в то же время источник в отрасли сообщил ТАСС о планах продажи "Морского старта".

"Космическая дочка" S7

Уставной капитал "С7 космические транспортные системы", согласно ЕГРЮЛ, составляет 75 млн рублей. 100% акций ООО "С7 космические транспортные системы" принадлежит ЗАО "Группа компаний С7". Ее гендиректором является Сергей Сопов, ранее занимавший должности генерального директора компании "Авиализинг" и "Пермские моторы". Ранее он служил на космодроме Байконур и занимался его передачей Казахстану.

Основными видами деятельности компании названы запуск ракет космического назначения и выведение объектов на орбиту. Дополнительные виды деятельности: производство ракет и космических аппаратов, ремонт космической техники, научные исследования.

Проект "Морской старт"

"Морской старт" - международный коммерческий проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 1995 году была создана одноименная компания, учредителями выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Был проведен ряд коммерческих запусков на орбиту с помощью российско-украинских ракет-носителей "Зенит" с плавучей платформы "Одиссей" в Тихом океане.

Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". С 2014 года запуски в космос по проекту были приостановлены.

По словам собеседника ТАСС, возобновление пусковой программы ожидается не раньше 2018 года. Власти США могут одобрить сделку по продаже "Морского старта" российскому инвестору до конца года. По данным СМИ, инвестором проекта готов стать совладелец S7 Group Владислав Филев.

Ранее сообщалось, что для проекта может быть создана новая ракета-носитель на замену ракете "Зенит", которая производится из российских комплектующих на украинском предприятии "Южмаш".

Официальными комментариями РКК "Энергия", авиакомпании S7 и "С7 космические транспортные системы" ТАСС не располагает.