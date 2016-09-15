В Китае осуществлен запуск космической лаборатории "Тяньгун-2"

ПЕКИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай осуществил запуск космической научной лаборатории "Тяньгун-2" с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу).

Прямую трансляцию со стартовой площадки осуществлял ряд государственных телевизионных каналов.

Ракета-носитель Long March-2F ("Чанчжэн-2Эф") оторвалась от Земли в 22:04 по местному времени (17:04 мск). За запуском непосредственно на космодроме наблюдали специалисты из Германии, Италии, Пакистана, а также представители Европейского космического агентства (ЕКА).

Через 585 секунд лаборатория была выведена на расчетную орбиту.

На орбите запланировано проведение ряда экспериментов. В частности, на борту лаборатории находится самый крупный в мире высокочувствительный детектор гамма-излучения, разработанный совместно инженерами КНР и ЕКА. Также будет осуществлено совместно с французскими экспертами изучение влияния невесомости на сердечно-сосудистую систему человека. Всего на борту имеется 14 разных видов научного оборудования.

В середине октября ожидается подъем лаборатории еще на 13 км и отправка к ней корабля "Шэньчжоу-11" с двумя космонавтами на борту, которые будут работать там 33 суток. В 2017 году Китай также намерен отправить в космос грузовой корабль "Тяньчжоу-1" для пополнения запасов топлива и других необходимых материалов космической лаборатории.

О "Тяньгун-2"

Как проинформировал ранее заместитель главного конструктора модуля Ляо Цзяньлинь, "Тяньгун-2" создан "для проведения множества научных и прикладных экспериментов в космосе в течение будущих двух лет и подготовки к запуску станции". Лаборатория состоит из двух отсеков. Один из них предназначен для жизни космонавтов и проведения экспериментов, другой - используется в качестве технического блока, в нем установлены солнечные батареи, хранится запас топлива, технические агрегаты.

Лаборатория имеет 10,4 метра в длину и 3,35 метра в диаметре, масса модуля - 8,6 тонн.

КНР реализует комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собирается ввести в эксплуатацию к 2022 году. Предполагается, что она будет состоять из основного модуля и двух лабораторий.