AFP: ракета Vega вывела на орбиту пять спутников наблюдения за Землей

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Легкая ракета-носитель Vega вывела в пятницу утром на орбиту спутник наблюдения за Землей PeruSAT-1, принадлежащий перуанской Национальной комиссии по аэрокосмическим исследованиям и разработкам, и четыре спутника SkySat компании Terra Bella - дочернего предприятия корпорации Google. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Запуск произведен в 22:43 по местному времени (04:43 мск) с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Четыре спутника SkySat предназначены для составления трехмерной модели поверхности Земли с разрешением менее одного метра, отмечает агентство.

Перуанский спутник наблюдения за Землей PeruSAT-1 оборудован оптическими инструментами последнего поколения с разрешением 70 см.

Запуск стал седьмым по счету для ракеты-носителя Vega, которая введена в эксплуатацию в 2012 году.