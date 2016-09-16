Второй по пребыванию в космосе рекордсмен Юрий Маленченко ушел из отряда космонавтов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Юрий Маленченко, являющийся вторым после Геннадия Падалки рекордсменом по времени пребывания на орбите, покинул отряд космонавтов, следует из информации на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

По данным ЦПК, 54-летний космонавт ушел из отряда 6 сентября этого года. За свою карьеру он совершил шесть полетов и провел на орбите 827 суток, что является вторым показателем после рекорда россиянина Геннадия Падалки (878 суток). Маленченко совершил пять выходов в открытый космос общей продолжительностью более 30 часов.

Маленченко родился 22 декабря 1961 года в городе Светловодск Кировоградской области на Украине. Является военным летчиком 3-го класса, на его счету - более 830 часов налета и более 150 прыжков с парашютом. В отряд космонавтов был зачислен в 1987 году.

Первый полет Маленченко совершил в 1994 году на станцию "Мир" (стартовал вместе с нынешним председателем Казкосмоса Талгатом Мусабаевым). Тогда он провел первую стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс М-24" с орбитальным комплексом "Мир" в телеоператорном режиме.

Второй полет Маленченко состоялся в сентябре 2000 года в составе экипажа шаттла "Атлантис", третий он совершил в октябре 2003 года в качестве командира корабля "Союз ТМА-2" и командира МКС. Четвертый продлился с октября 2007 года по апрель 2008 года, он выполнял роль командира корабля "Союз ТМА-11" и бортинженера МКС-16. Пятый полет - июль-ноябрь 2012 года в качестве командира корабля "Союз ТМА-05М" и бортинженера МКС.

В последний раз космонавт отправился на орбиту 15 декабря 2015 года в составе 46/47-й длительной экспедиции в качестве командира корабля "Союз ТМА-19М" и бортинженера. Из-за сбоя автоматики при причаливании корабля к МКС Маленченко пришлось в ручном режиме провести стыковку "Союза" к станции. Экипаж вернулся на Землю 18 июня 2016 года.

Маленченко - единственный космонавт, чья свадьба прошла одновременно на Земле и в космосе. Церемония состоялась 10 августа 2003 года, когда он находился на орбите, а невеста - американка русского происхождения Екатерина Дмитриева - в городе Хьюстон, Техас. В этом штате бракосочетание может проводиться при отсутствии одного из молодоженов. От лица жениха документы подписал американский юрист.

Имеет различные награды, в том числе медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, орден "За военные заслуги", орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й и 4-й степеней, ведомственные награды Роскосмоса, медали NASA.