В США компания ULA перенесла на 17 сентября запуск ракеты Atlas V

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила на 17 сентября запуск с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) ракеты-носителя Atlas V со спутником наблюдения WorldView 4. Об этом заявили представители корпорации.
Как отмечается в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге ULA в Twitter, "запуск отменен из-за небольшой утечки на землю во время заправки топлива". Как ожидается, старт будет дан 17 сентября примерно в 11:30 по времени Западного побережья США (21:30 мск).
WorldView 4 будет помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится, когда ракета достигнет заданной высоты. Аппарат был изготовлен космическим подразделением корпорации Lockheed Martin ("Локхид-Мартин") по заказу американской компании DigitalGlobe, осуществляющей коммерческую фотосъемку поверхности Земли из космоса.
Спутник позволит делать снимки планеты в высоком разрешении. В 2013 году ULA осуществила запуск аппарата WorldView 3. С его помощью были сделаны фотографии сотен крупных городов и их окрестностей.
ULA является совместным предприятием Lockheed Martin и авиационного гиганта Boeing. Первая ступень Atlas V оснащена двигателем РД-180 российского производства.