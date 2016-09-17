Источник: пилотируемый пуск к МКС был сорван из-за короткого замыкания в ракете

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Перенос пилотируемого пуска с космодрома "Байконур" связан с коротким замыканием в ракете-носителе "Союз-ФГ", сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Предварительной причиной переноса пуска стало короткое замыкание в головном обтекателе ракеты-носителя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ракета доставлена в ракетно-испытательный комплекс, головной обтекатель снят, выясняются причины произошедшего.
"Предварительно пуск может состояться не раньше октября", - отметил собеседник агентства.
Перенос запуска пилотируемого корабля "Союз МС-02" не повлияет на сроки запуска следующего грузового корабля "Прогресс", который должен отправится к Международной космической станции 20 октября, сообщил источник.
"Перенос пилотируемого запуска вряд ли повлияет на сроки старта "Прогресса". Скорее всего, он полетит в назначенный срок - 20 октября", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" перенесла запланированный на 23 сентября пуск космического корабля "Союз МС-02" по техническим причинам. Отмечается, что решение о переносе запуска было принято после проведения контрольных испытаний на космодроме "Байконур". "Комиссия "Роскосмоса" работает по выявлению и устранению причин. Причины переноса будут озвучены позднее", - сообщили в компании.