Источник: пилотируемый пуск к МКС был сорван из-за короткого замыкания в ракете

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Перенос пилотируемого пуска с космодрома "Байконур" связан с коротким замыканием в ракете-носителе "Союз-ФГ", сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительной причиной переноса пуска стало короткое замыкание в головном обтекателе ракеты-носителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ракета доставлена в ракетно-испытательный комплекс, головной обтекатель снят, выясняются причины произошедшего.

"Предварительно пуск может состояться не раньше октября", - отметил собеседник агентства.

Перенос запуска пилотируемого корабля "Союз МС-02" не повлияет на сроки запуска следующего грузового корабля "Прогресс", который должен отправится к Международной космической станции 20 октября, сообщил источник.

"Перенос пилотируемого запуска вряд ли повлияет на сроки старта "Прогресса". Скорее всего, он полетит в назначенный срок - 20 октября", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" перенесла запланированный на 23 сентября пуск космического корабля "Союз МС-02" по техническим причинам. Отмечается, что решение о переносе запуска было принято после проведения контрольных испытаний на космодроме "Байконур". "Комиссия "Роскосмоса" работает по выявлению и устранению причин. Причины переноса будут озвучены позднее", - сообщили в компании.