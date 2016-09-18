Запуск ракеты Atlas V со спутником наблюдения Земли вновь перенесен из-за пожара

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником наблюдения WorldView 4 с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоится не ранее 20 сентября.

Об этом сообщила американская компания United Launch Alliance в своем микроблоге в Twitter.

#AtlasV WorldView-4 launch scrubbed due to a fire at Vandenberg Air Force Base. Rocket and payload secure in the Mobile Service Tower. #WV4 — ULA (@ulalaunch) 18 сентября 2016 г.

"Запуск Atlas V с аппаратом WorldView 4 состоится не раньше 20 сентября. Ракета и полезная нагрузка находятся в безопасности в мобильной башне обслуживания космического пускового комплекса номер 3", - говорится в сообщении. Запланированный на воскресенье запуск был отменен из-за пожара на базе, уточнила компания.

Ракета со спутником должна была стартовать 16 сентября, однако из-за утечки во время заправки топлива запуск был перенесен на сутки.

Аппарат был изготовлен космическим подразделением корпорации Lockheed Martin по заказу американской компании DigitalGlobe, осуществляющей коммерческую фотосъемку поверхности Земли из космоса. Спутник позволит делать снимки планеты в высоком разрешении.

В 2013 году ULA осуществила запуск аппарата WorldView 3. С его помощью были сделаны фотографии сотен крупных городов и их окрестностей.