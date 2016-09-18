Не полетевшие на МКС космонавты возвращаются в Москву

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Космонавты, так и не отправившиеся к Международной космической станции на космическом корабле "Союз МС-02", возвращаются в Москву, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Самолет с космонавтами вернется в Москву завтра", - сказал собеседник.
В Москву вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу и их дублеры.
Ранее сообщалось, что по техническим причинам планировавшийся на 23 сентября пуск отложен и состоится, скорее всего, в октябре.
Сроки проведения пуска утвердит государственная комиссия.