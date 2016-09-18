Не полетевшие на МКС космонавты возвращаются в Москву

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Космонавты, так и не отправившиеся к Международной космической станции на космическом корабле "Союз МС-02", возвращаются в Москву, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Самолет с космонавтами вернется в Москву завтра", - сказал собеседник.

В Москву вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу и их дублеры.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам планировавшийся на 23 сентября пуск отложен и состоится, скорее всего, в октябре.

Сроки проведения пуска утвердит государственная комиссия.