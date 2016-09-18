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Не полетевшие на МКС космонавты возвращаются в Москву

Космос
18 сентября, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
В столицу вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу и их дублеры
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Астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко

Астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Космонавты, так и не отправившиеся к Международной космической станции на космическом корабле "Союз МС-02", возвращаются в Москву, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Самолет с космонавтами вернется в Москву завтра", - сказал собеседник.

В Москву вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу и их дублеры.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам планировавшийся на 23 сентября пуск отложен и состоится, скорее всего, в октябре.

Сроки проведения пуска утвердит государственная комиссия.

 

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