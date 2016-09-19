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Источник: госкомиссия обсудит новую дату пилотируемого пуска к МКС

Космос
19 сентября, 10:44 UTC+3
По данным источника, заседание госкомиссии назначено на вторую половину дня, однако в Роскосмосе пока не комментируют эту информацию
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание госкомиссии, в ходе которого могут утвердить новую дату пилотируемого пуска к МКС с космодрома Байконур, пройдет в понедельник во второй половине дня. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Заседание госкомиссии намечено на вторую половину дня", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе пока не комментируют эту информацию. 

Ранее сообщалось, что запланированный на 23 сентября пуск космического корабля "Союз МС-02" перенесен по техническим причинам. Решение о переносе было принято после контрольных испытаний на космодроме.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал ТАСС, что старт был перенесен из-за неисправности в аппаратуре корабля "Союз МС-02". По его словам, может потребоваться замена аппаратуры, вызвавшей короткое замыкание.

Также источник ранее сообщил, экипаж "Союза" возвращается в Москву. К МКС 23 сентября должны были отправиться  российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу.

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