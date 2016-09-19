Источник: пилотируемый запуск к МКС может состояться 1 ноября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-02" к Международной космической станции могут перенести на 1 ноября - эту дату было предложено утвердить госкомиссии, сообщил сегодня ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Наиболее оптимальные условия для пуска пилотируемого корабля к МКС наступают 1 ноября", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эта дата не является окончательной, точное решение госкомиссия должна утвердить во вторник.

Пуск корабля "Союз МС-02", планировавшийся на 23 сентября, был ранее отложен из-за технических причин.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что старт был перенесен из-за неисправности в аппаратуре корабля "Союз МС-02". По его словам, может потребоваться замена аппаратуры, вызвавшей короткое замыкание.

К МКС 23 сентября должны были отправиться российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу.