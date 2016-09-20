Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-02" перенесен на 1 ноября

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-02" с экипажем новой экспедиции на МКС перенесен на 1 ноября.
NASA проинформировано об этом, сообщил ТАСС представитель NASA в российском Центре управления полетами (ЦУП).
"Вчера состоялось заседание госкомиссии, на котором было принято решение о старте "Союза" 1 ноября", - сказал собеседник агентства.
Первоначально запуск планировался 23 сентября.
Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что старт был перенесен из-за неисправности в аппаратуре корабля. По его словам, может потребоваться замена аппаратуры, вызвавшей короткое замыкание.
На "Союзе" к МКС должны отправиться российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу.