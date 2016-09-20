Роскосмос объявил конкурс на 127 млн рублей для расчета трасс к Луне, Марсу и Юпитеру

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" объявил конкурс на расчет траекторий полетов к Луне, Марсу и Юпитеру, а также параметров орбит для захоронения старых спутников, цена контракта составляет 127 млн руб.

Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, работы, в частности, предполагают расчет траекторий полета межпланетных космических аппаратов к Марсу и Луне, траекторий спуска и посадки на поверхность Луны, управления посадочным аппаратом в атмосфере Марса, а также управления искусственным спутником Марса и Юпитера с использованием аэродинамического торможения в атмосферах этих планет.

Кроме того, исполнитель работ должен определить параметры орбит для космических систем дистанционного зондирования Земли и систем связи и ретрансляции, создаваемых в рамках Федеральной космической программы до 2025 года. Также конкурс предполагает расчет параметров орбит для захоронения старых спутников.

Помимо этого, специалисты должны будут создать модель опасных сближений с космическим мусором на орбите и разработать параметры для маневров, чтобы спутники могли уклониться от столкновений с космическим мусором и другими аппаратами. Работы должны быть завершены к 30 ноября 2018 года.

О Федеральной космической программе

Федеральная космическая программа до 2025 года предполагает запуск к Луне посадочного аппарата "Луна-Глоб" в 2019 году, орбитального "Луна-Ресурс" в 2020 году и двух одноименных посадочных станций в 2021 году. В 2024 году к спутнику Земли также планируется отправить посадочный аппарат "Луна-Грунт".

В 2020 году к Марсу должна стартовать совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", предполагающая спуск в атмосферу посадочной платформы и ровера. Еще один российско-европейский аппарат планируется отправить к спутнику Марса Фобосу в 2024 году в рамках проекта "Бумеранг"/"Экспедиция-М". Он должен повторить закончившийся неудачей в 2011 году "Фобос-Грунт".

Ранее также сообщалось, что российские космические аппараты в рамках проекта "Лаплас" для исследования Юпитера и его спутника Ганимеда могут отправиться в космос в 2026 году.