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СМИ: нового российского робота-космонавта доставят на МКС к 2020 году

Космос
20 сентября, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Робот призван помогать космонавтам в выполнении операционной поддержки их деятельности, самостоятельно выполнять обслуживание оборудования и узлов на внешних поверхностях станции
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новый робот-космонавт на базе антропоморфного робота SAR-401, предназначенный для работы в открытом космосе, будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС) к 2020 году. Об этом сообщил начальник лаборатории космической робототехники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Александр Гребенщиков в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в среду.

Роботы-космонавты SAR-401 и "Андронавт"

Гребенщиков сообщил, что НПО "Андроидная техника" изготовило наземный прототип антропоморфного робота-космонавта SAR-401, разработки которого ведутся на протяжении последних трех лет.

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"Прежде чем отправиться на орбиту робот должен пройти целый ряд серьезных испытаний: термовакуумные, на вибропрочность и радиационную стойкость, электромагнитную совместимость и многие другие", - подчеркнул он.

Летный образец робота на базе SAR-401 доставят на МКС к 2020 году, сказал Гребенщиков. "На новом научно-энергетическом модуле российского сегмента он под управлением космонавта будет выполнять операции внекорабельной деятельности", - добавил он. В свою очередь, система, лежащая в основе робота-космонавта "Андронавт", по мнению Гребенщикова, скорее всего, будет развиваться в качестве средства психологической и информационной поддержки космонавта внутри орбитальной станции.

Задачи роботов-космонавтов

Роботы призваны не только обеспечить безопасность находящихся рядом людей и самого объекта, но и помогать космонавтам в выполнении операционной поддержки их деятельности, самостоятельно выполнять обслуживание оборудования и узлов на внешних поверхностях станции: визуальную инспекцию, технологические и ремонтные операции и обслуживание научных приборов.

По мнению Гребенщикова, использование роботов в открытом космосе значительно снизит не только риски для жизни и здоровья экипажа, но и затраты на работу космонавтов. "Каждый час работы космонавтов за бортом обходится, по разным оценкам, от $2 до $4 млн... Кроме того, использование в будущем роботов для выполнения рутинных операций на обитаемых станциях позволит высвободить дополнительное время экипажа для отдыха или решения других актуальных задач", - отметил Гребенщиков.

Разработка интерфейсов роботов

При этом Гребенщиков отметил, что пока не удалось создать роботов с развитым искусственным интеллектом, которые могли бы полностью заменить человека во всех ситуациях в космосе. Однако, по его мнению, во многих случаях роботам в космосе пока нет альтернативы. "Поэтому сейчас ведутся активные работы в направлении совершенствования интерфейсов "робот-человек", а также адаптивного автономного поведения роботов, группового взаимодействия роботов между собой", - сообщил Гребенщиков.

Утилизация космического мусора

Комментируя разработку Европейским космическим агентством (ЕКА) робота-уборщика космического мусора, Гребенщиков отметил, что подобные разработки ведутся и в России. "Ведутся проектно-поисковые исследования, в том числе по разработке космических аппаратов с манипуляторами для захвата отработавших спутников, их фрагментов, и последующего увода их на специальную так называемую орбиту захоронения или в атмосферу Земли, где они будут сгорать при падении", - сообщил он.

Кроме того, в стране ведутся разработки и специальных роботов, предназначенных для ремонта спутников. "Ремонт в космосе дорогостоящих спутников позволит увеличить срок их активного существования, сократив тем самым затраты на поддержание необходимого состава спутниковых группировок. Но для этого надо менять идеологию создания самих спутников и космических аппаратов, делать их ремонтопригодными хотя бы на уровне замены типовых унифицированных элементов и блоков", - подчеркнул он.

Роботы для исследований на Марсе и Луне

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Гребенщиков сообщил, что в России разработан проект универсальной самоходной платформы "Робот-геолог", предназначенной для исследований на поверхности Луны и Марса.

"Она будет оснащена манипулятором, каротажно-буровой установкой и всем комплексом научных приборов, которые необходимы для проведения геологических и геофизических исследований на поверхности Луны и Марса", - отметил он. По его мнению, созданный на основе этой разработки ровер по своему функционалу не будет уступать марсоходу Curiosity, запущенному Лабораторией реактивного движения (ЛРД) NASA 26 ноября 2011 года.

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